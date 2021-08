Regione Lazio: respinto un nuovo cyber attacco. D’Amato: “nessun problema sui vaccini”. Bruxelles in allerta (Di martedì 3 agosto 2021) “Questa notte i sistemi informativi della Regione Lazio hanno subito e respinto l’ennesimo attacco, resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza“. E’ stata la stessa Regione Lazio, attraverso una nota, a comunicare dell’ennesimo attacco a danno dei sistemi informatici di via Cristoforo Colombo. Una situazione paradossale, che coincide anche con una fase delicata della vaccinazione che, si spera (complice anche quel ‘famoso’ gruppo di 2,5 milioni di over 60 ancora a ‘spasso’), sia prossima a garantire una sorta di ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) “Questa notte i sistemi informativi dellahanno subito el’ennesimo, resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza“. E’ stata la stessa, attraverso una nota, a comunicare dell’ennesimoa danno dei sistemi informatici di via Cristoforo Colombo. Una situazione paradossale, che coincide anche con una fase delicata della vaccinazione che, si spera (complice anche quel ‘famoso’ gruppo di 2,5 milioni di over 60 ancora a ‘spasso’), sia prossima a garantire una sorta di ...

