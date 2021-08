Ravenna | evasione delle imposte | sequestri anche al Papeete per oltre 500mila euro

(Di martedì 3 agosto 2021) Ci sonolaSrl , per 384.676e la Villasrl, per 147.142, tra le società destinatarie di un decreto di sequestro emesso adal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta della...

entrambe riferite a Rossella Casanova, ci sono poi lo stabilimento Bbk srl di Punta Marina Terme (170.792 euro) e la Pasticceria Palumbo srl in centro a Ravenna (72.599 euro) e, sempre a Ravenna, le ...
Sequestro da quasi mezzo milione per 35 imprenditori per un totale di circa 2,3 milioni di euro da parte della procura di Ravenna.