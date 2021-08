Pensioni anticipate 2021 l’editoriale: Delusione per incontro Governo-sindacati (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo sette mesi che si è insediato il Governo Draghi si è svolto, finalmente, il primo incontro ufficiale Governo/sindacati confederali, con buona pace della Confsal che si aspettava una convocazione per presentare la propria proposta, sulla nuova legge previdenziale che tanto assilla e turba i sonni degli italiani. Le aspettative erano molte, ma diciamolo subito l’incontro è stato deludentissimo, o meglio non si è trattato nemmeno di un confronto dialettico, c’è stata solamente un’esposizione verbale da parte delle OO.SS. della loro bellissima proposta che peraltro il Governo conosceva ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo sette mesi che si è insediato ilDraghi si è svolto, finalmente, il primoufficialeconfederali, con buona pace della Confsal che si aspettava una convocazione per presentare la propria proposta, sulla nuova legge previdenziale che tanto assilla e turba i sonni degli italiani. Le aspettative erano molte, ma diciamolo subito l’è stato deludentissimo, o meglio non si è trattato nemmeno di un confronto dialettico, c’è stata solamente un’esposizione verbale da parte delle OO.SS. della loro bellissima proposta che peraltro ilconosceva ...

