Niccolò Mannion, chi è il trascinatore dell'Italbasket a Tokyo 2020 (Di martedì 3 agosto 2021) Niccolò Mannion, chi è il playmaker dell'Italbasket. Carriera e curiosità sul figlio d'arte Mannion, cestista azzurro (Getty Images)Niccolò Mannion è il playmaker o guardia dell'Italbasket di Romeo Sacchetti. Niccolò è un figlio d'arte, essendo nato dalla coppia di sportivi formata dal cestista statunitense Pace Mannion, il quale giocò in molte squadre italiane come: Cantù, Treviso, Caserta e Siena, e dalla pallavolista italiana Gaia Bianchi. Niccolò è nato nel 2001 a Siena, città dove all'epoca giocava proprio suo padre.

simoniaco : Due cose sono visibili dallo spazio: la grande muraglia cinese e le palle di Niccolò Mannion #OlimpiadiTipo - SimoneMarcuzzi : E la grande banca, non più locale, con sede in via Niccolò Mannion. #otazzurri (tripla che vale i quarti!) - GabsBarros_Heat : NICCOLO MANNION PRA TREEEEES!!!! - secretharmonie : E niente volevo solo dire che Niccolò Mannion è davvero di una bravura pazzesca. - chiarakalos : RT @sonolaferaz: niccolò mannion a 20 anni sta letteralmente portando sulle proprie spalle la nazionale italiana di basket alle olimpiadi,… -