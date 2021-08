Morte Francesco Pantaleo, tra esami mancanti all’università e l’ipotesi del gioco online. Oggi l’autopsia (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue l’indagine sul giallo di Pisa, la Morte di Francesco Pantaleo, studente di 23 anni ritrovato morto carbonizzato a San Giuliano Terme. Originario di Marsala, Francesco Pantaleo studiava ingegneria informatica e alla famiglia aveva detto di essere prossimo alla laurea ma a quanto pare le cose non stavano così. Nel corso della giornata di lunedì la procura di Pisa ha reso nota l’ipotesi per istigazione al suicidio, i tecnici informatici sono a lavoro per analizzare il pc di Pantaleo, dal quale sono stati cancellati dei file, mentre c’è attesa per l’esame ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue l’indagine sul giallo di Pisa, ladi, studente di 23 anni ritrovato morto carbonizzato a San Giuliano Terme. Originario di Marsala,studiava ingegneria informatica e alla famiglia aveva detto di essere prossimo alla laurea ma a quanto pare le cose non stavano così. Nel corso della giornata di lunedì la procura di Pisa ha reso notaper istigazione al suicidio, i tecnici informatici sono a lavoro per analizzare il pc di, dal quale sono stati cancellati dei file, mentre c’è attesa per l’esame ...

