Medicina Gentile vs Selfie Dysmorphia | per arrivare ai 50 come Jennifer Lopez

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 agosto 2021) Un nuovo approccio al «ritocchino», più delicato, conservativo. Paola Tarantino, medico estetico e dermatologo, è tra i promotori, in Italia, della cosiddetta «Medicina Estetica Gentile», la cui genesi ha origine nella capacità di riconoscere il disagio psicologico e lavorarlo fino a trasformarlo in accettazione di sé. «Per Medicina Gentile, noi intendiamo una medicina che non vada ad alterare la fisionomia di una persona», ha spiegato la dottoressa, insegnante all’Università Federico II di Napoli e alla Sapienza di Roma. «L’invecchiamento è qualcosa che, psicologicamente, bisogna saper accettare. Quel che si può fare è cercare di prevenire e migliorare i segni del tempo, senza però alterare le caratteristiche individuali di un viso. Perciò», ha continuato, «È tanto importante fare una prima visita. Io, in clinica, ho il supporto di una psicologa che mi aiuti a capire se il mio paziente sia in equilibrio o meno. Purtroppo, i media hanno alterato la percezione estetica di larghe fasce della popolazione: non esiste un modo certo per constatare il fotoritocco, e questo porta diversi soggetti a credere possa esistere la perfezione. La perfezione, invece, è sempre frutto di un ritocco. Una ragazza, per quanto bellissima, avrà sempre qualche piccolo “difetto”, se così vogliamo chiamarlo: il labbro superiore meno voluminoso di quello inferiore, il mento poco o troppo pronunciato, la pelle segnata da discromie. Quel che si vede online è finto. Ho clienti, blogger che sul web sembrano meravigliose, che in studio mostrano pelli imperfette», ha dichiarato la Tarantino, spiegando come la Medicina Gentila sia praticata nel rispetto dell’unicità altrui. Senza riserve di età o sesso.