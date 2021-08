M5s | Crimi | ' Quorum raggiunto | dall' 87% degli iscritti ok al nuovo Statuo' | Respinti attacchi hacker durante il voto

Advertising

petergomezblog : M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: “Giovedì e venerdì consultazio… - fattoquotidiano : M5s, l’esito della votazione del nuovo statuto: in diretta l’intervento di Vito Crimi - petergomezblog : M5s, seconda giornata di votazioni per il nuovo Statuto su Skyvote. Crimi: “Grazie ai 35mila che hanno votato finor… - ErmannoKilgore : M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: 'Giovedì e venerdì consultazio… - Ninnuccio_74 : Inizia l'era Conte. Approvato il nuovo Statuto M5s: 87% di sì. Crimi denuncia attacchi hacker -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Crimi

Il Fatto Quotidiano

...daranno nuovo impulso al. E' stato un momento di grandissima democrazia, questo Statuto è una pietra miliare: non dice solo come funzioniamo ma chi siamo'. Lo annunciato su Facebook Vito. '...In diretta l'esito della votazione del nuovo statuto del Movimento 5 stelle, fatta per la prima volta col sistema SkyVote. Ecco l'intervento di Vito. Leggi Anche, seconda giornata di votazioni per il nuovo Statuto su Skyvote.: 'Grazie ai 35mila che hanno votato finora'Via libera al nuovo Statuto M5s con l'87,36% di sì al termine della due giorni di votazione. "Le proposte di Giuseppe Conte daranno nuovo impulso al M5s. E' stato un momento di grandissima democrazia, ...Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il superamento del quorum del voto sul nuovo statuto proposto da Giuseppe Conte: «Gli aventi diritti al voto ...