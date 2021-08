LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Paolo Dal Molin passa in semifinale nei 110 ostacoli, eliminati Fofana, Ponzio e Crippa! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Vari errori a 5.80 nella finale del salto con l’asta, sbagliano Nilsen (Usa), Braz (Brasile) e Lita Baehre (Germania). 13.21 Al passaggio dei 1000 della seconda batteria dei 5000 maschili comanda l’ugandese Cheptegei in 2’50?8. 13.19 Il greco Karalis è il primo a superare 5.80 (record personale) nella finale del salto con l’asta, inizia intanto la seconda batteria (di fatto semifinale) dei 5000 metri maschili. 13.16 Nel getto del peso si qualifica anche l’egiziano Hassan che trova un 21.23 al terzo lancio. Eliminato Nick Ponzio che con 20.28 finisce decimo ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Vari errori a 5.80 nella finale del salto con l’asta, sbagliano Nilsen (Usa), Braz (Brasile) e Lita Baehre (Germania). 13.21 Alggio dei 1000 della seconda batteria dei 5000 maschili comanda l’ugandese Cheptegei in 2’50?8. 13.19 Il greco Karalis è il primo a superare 5.80 (record personale) nella finale del salto con l’asta, inizia intanto la seconda batteria (di fatto) dei 5000 metri maschili. 13.16 Nel getto del peso si qualifica anche l’egiziano Hassan che trova un 21.23 al terzo lancio. Eliminato Nickche con 20.28 finisce decimo ...

