Im memoria di mio nonno pugliese che amava La Gazzetta del Mezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) La notizia della fine (si spera solo provvisoria) della "Gazzetta del Mezzogiorno" mi ferisce anche per un motivo personale, per un ricordo, piccolo ma incancellabile, della mia adolescenza. Per una paghetta che al tempo mi pareva sontuosa - ma era poco più del prezzo di un cono gelato o di una cinquina di sigarette sfuse in una bustina di carta - mio nonno Pietro, notaio e poeta trasferito a Roma, ma con un legame sentimentale ed esistenziale indistruttibile con la sua Puglia e con Alberobello in particolare, mi assegnava il compito di inforcare il motorino per andare all'edicola di Piazza San Silvestro, l'unica edicola romana che ...

