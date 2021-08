Green pass e bambini, obbligo dal 6 agosto per ristoranti e cinema: ma serve anche per gli under 12? (Di martedì 3 agosto 2021) Mancano poco più di 48 ore all'entrata in vigore del decreto che estende l'obbligo di Green pass anche per l'accesso alle attività commerciali. Dal 6 agosto infatti, la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 agosto 2021) Mancano poco più di 48 ore all'entrata in vigore del decreto che estende l'diper l'accesso alle attività commerciali. Dal 6infatti, la...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, 1300 emendamenti in commissione: 916 presentati dalla Lega A quanto si apprende, 916 proposte di modifica arrivano dalla sola , che è critica sul Green pass. Dal M5s sono stati presentati una quarantina di emendamenti, dal Pd 37 in tutto. 'Abbiamo presentato ...

Green pass, 47% italiani lo ha già Non convince tutti, ma in pochi si sottraggono. Il green pass, il certificato vaccinale che dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire per entrare in ristoranti e bar al chiuso, divide l'opinione pubblica italiana. Ma in pochi rinunciano: il 47% degli ...

Green pass dal 6 agosto: dove e per cosa sarà obbligatorio IL GIORNO Green pass, a Mirabilandia tampone rapido per i visitatori RAVENNA – Mirabilandia offre il tampone ai suoi visitatori. Dal 6 agosto, data dal quale diventa obbligatorio il green pass, per accedere a Mirabilandia e Mirabeach, tutti i visitatori che hanno ...

Green pass, pioggia di emendamenti (1.300) in commissione: 916 sono della Lega Green pass, circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo della certificazione verde per accedere ...

