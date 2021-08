Gigi D’Alessio e il quinto figlio in arrivo: chi sono gli altri quattro? (Di martedì 3 agosto 2021) Il quinto figlio del cantante neomelodico sarà il primo con la sua nuova fidanzata Denise Esposito. Ecco chi sono tutti i “discendenti” della famiglia D’Alessio Un’altra cicogna in arrivo per Gigi D’Alessio, l’amato cantante neomelodico in attesa del suo “quintogenito”. A svelarlo è il settimanale Chi che, in esclusiva, conferma che la compagna del cantante, la giovanissima Denise Esposito, è incinta. Se, tuttavia, la bellissima 29enne diventerà madre per la prima volta, l’artista si appresta a diventare genitore dopo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 agosto 2021) Ildel cantante neomelodico sarà il primo con la sua nuova fidanzata Denise Esposito. Ecco chitutti i “discendenti” della famigliaUn’altra cicogna inper, l’amato cantante neomelodico in attesa del suo “genito”. A svelarlo è il settimanale Chi che, in esclusiva, conferma che la compagna del cantante, la giovanissima Denise Esposito, è incinta. Se, tuttavia, la bellissima 29enne diventerà madre per la prima volta, l’artista si appresta a diventare genitore dopo ...

