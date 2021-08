Ddl Zan, il piano di Renzi e Salvini per farlo approvare subito (ma alle loro condizioni) (Di martedì 3 agosto 2021) Ci risiamo, ancora una volta ritornano in pista i due Mattei. In attesa del “gran finale” quando nei prossimi mesi ci sarà da decidere la “grande battaglia” del Quirinale ritornano alla carica sul Ddl Zan. Sentite che dice il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama: “Per settimane sono stato accusato di rallentare l’iter del Ddl Zan dallo stesso partito che ora vuole rimandarne la trattazione in aula a dopo l’estate. Perché aspettare?”. Appunto, perché? E, guarda caso, proprio nelle stesse ore Italia Viva che fa? Anche il partito del leader di Rignano torna alla carica sul Ddl Zan; l’ora X della battaglia scatterà oggi ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Ci risiamo, ancora una volta ritornano in pista i due Mattei. In attesa del “gran finale” quando nei prossimi mesi ci sarà da decidere la “grande battaglia” del Quirinale ritornano alla carica sul Ddl Zan. Sentite che dice il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama: “Per settimane sono stato accusato di rntare l’iter del Ddl Zan dallo stesso partito che ora vuole rimandarne la trattazione in aula a dopo l’estate. Perché aspettare?”. Appunto, perché? E, guarda caso, proprio nelle stesse ore Italia Viva che fa? Anche il partito del leader di Rignano torna alla carica sul Ddl Zan; l’ora X della battaglia scatterà oggi ...

