Covid, per il Comitato nazionale di Bioetica "sul vaccino prevale scelta dell'adolescente" (Di martedì 3 agosto 2021) Il parere degli esperti è contenuto in un apposito documento del CnB incentrato sui minorenni che sottolinea anche il "no all'obbligo" puntando invece a "maggiori informazioni" Leggi su repubblica (Di martedì 3 agosto 2021) Il parere degli esperti è contenuto in un apposito documento del CnB incentrato sui minorenni che sottolinea anche il "no all'obbligo" puntando invece a "maggiori informazioni"

Advertising

borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - VCountry3 : RT @BarillariDav: Dall'altisonante accusa di 'terrorismo internazionale'' al banalissimo sito porno visitato da un dipendente che si annoia… - GibelliniPaolo : RT @GiorgiaMeloni: Esattamente la stessa sinistra che oggi ci accusa di negazionismo sul Covid per il fatto di mettere in evidenza le contr… -