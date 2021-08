Come scaricare il Green Pass se non hai ricevuto l’sms (Di martedì 3 agosto 2021) È arrivata la soluzione per tutti coloro che dopo il vaccino o dopo il tampone non hanno ancora ricevuto l’sms con il codice Authcode necessario per scaricare il Green Pass. Il 31 luglio sul sito del ministero della Salute è stata inserita una nuova funzionalità della piattaforma dgc.gov.it per recuperare il codice Authcode in autonomia. Anche senza sms. Come scaricare il Green Pass senza sms Qualora l’sms non fosse mai arrivato, o qualora fosse stato cancellato per sbaglio, ora è possibile accedere a una nuova ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) È arrivata la soluzione per tutti coloro che dopo il vaccino o dopo il tampone non hanno ancoracon il codice Authcode necessario peril. Il 31 luglio sul sito del ministero della Salute è stata inserita una nuova funzionalità della piattaforma dgc.gov.it per recuperare il codice Authcode in autonomia. Anche senza sms.ilsenza sms Qualoranon fosse mai arrivato, o qualora fosse stato cancellato per sbaglio, ora è possibile accedere a una nuova ...

