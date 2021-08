Ciclismo su pista, azzurre in finale per il 5° posto nell’inseguimento. Altro record del mondo per la Germania (Di martedì 3 agosto 2021) Nulla da fare per l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile in questa seconda giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Come era preventivabile, le azzurre hanno perso la sfida con la Germania e non sono riuscite a qualificarsi per la finale per l’oro. Oltretutto, le rappresentanti del Bel Paese hanno realizzato un tempo che non ha permesso loro nemmeno di staccare il pass per la finale che assegna la medaglia di bronzo. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Rachele Barbieri ed Elisa Balsamo si possono, però, consolare sapendo che hanno fatto il nuovo record italiano: 4’10?063?. La giornata è ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Nulla da fare per l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile in questa seconda giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Come era preventivabile, lehanno perso la sfida con lae non sono riuscite a qualificarsi per laper l’oro. Oltretutto, le rappresentanti del Bel Paese hanno realizzato un tempo che non ha permesso loro nemmeno di staccare il pass per lache assegna la medaglia di bronzo. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Rachele Barbieri ed Elisa Balsamo si possono, però, consolare sapendo che hanno fatto il nuovoitaliano: 4’10?063?. La giornata è ...

