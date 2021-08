Calciomercato Catanzaro | preso Scognamillo | biennale

Advertising

... ha collezionato 28 presenze in Serie B con la maglia del Trapani e 127 presenze in Serie C con le maglie di Aversa, Matera, Trapani, Alessandria e infine. Il calciatore, si apprende dalla ......tra i preferiti per non perdere neanche una notizia sulla finestra estiva 2021 del... 11.39 - Anche ilpiomba su Nicholas Pierini , esterno offensivo classe '98. 10.10 - ...CATANZARO - L'Alessandria ha annunciato, tramite il proprio sito web, "il trasferimento a titolo definitivo all’U.S. Catanzaro 1929 del giocatore Stefano Scognamillo". A quanto si apprende dal sito uf ...CATANZARO - Il Catanzaro ha annunciato, tramite il proprio sito web, che "Torna a vestire la maglia giallorossa Stefano Scognamillo che arriva a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Alessandria Calc ...