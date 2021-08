Brasile-Spagna calcio, Finale Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 3 agosto 2021) Come da pronostico sarà la Brasile contro Spagna la Finale di calcio al maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sabato pomeriggio, nella serata giapponese, si terrà la finalissima con i brasiliani che cercheranno di confermarsi al vertice. I sudamericani accedono alla lotta per la medaglia d’oro dopo aver vinto ai rigori contro il Messico. Sofferta anche la semiFinale della Spagna che ha primeggiato per 1 a 0 sul Giappone che ha provato in tutti i modi di contendersi la lotta per accedere alla finalissima. La finalissima si terrà Yokohama nella serata giapponese. Il match ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Come da pronostico sarà lacontroladial maschile alledi Tokyo 2020. Sabato pomeriggio, nella serata giapponese, si terrà la finalissima con i brasiliani che cercheranno di confermarsi al vertice. I sudamericani accedono alla lotta per la medaglia d’oro dopo aver vinto ai rigori contro il Messico. Sofferta anche la semidellache ha primeggiato per 1 a 0 sul Giappone che ha provato in tutti i modi di contendersi la lotta per accedere alla finalissima. La finalissima si terrà Yokohama nella serata giapponese. Il match ...

Advertising

cmdotcom : #Tokyo2020, 1-0 #Asensio è finita (con il #tiraggir): #Spagna contro #Brasile in una finale già scritta. Lo diceva… - mario_cama : RT @CalcioFinanza: Olimpiadi, sarà Brasile-Spagna la finale per l’oro nel calcio - CalcioPillole : Il match valido per l'oro andrà in scena il prossimo 7 agosto alle ore 13.30 italiane, all’International Stadium Yo… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Olimpiadi, sarà Brasile-Spagna la finale per l’oro nel calcio: Sarà Brasile-Spagna la finale p… - CalcioFinanza : Olimpiadi, sarà Brasile-Spagna la finale per l’oro nel calcio -