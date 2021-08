Black Widow: per Time's Up Disney ha fatto un "attacco di genere" contro Scarlett Johansson (Di martedì 3 agosto 2021) La battaglia legale di Scarlett Johansson contro Disney prosegue, al fianco dell'attrice si schiera anche l'associazione a difesa delle donne Time's Up. Non si placano le polemiche sulla causa mossa da Scarlett Johansson contro Disney. L'attrice ha citato la compagnia per la scelta di far uscire Black Widow sia in streaming che al cinema contemporaneamente, contravvenendo così al suo contratto. La risposta di Disney all'attrice è stata però bollata come attacco di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) La battaglia legale diprosegue, al fianco dell'attrice si schiera anche l'associazione a difesa delle donne's Up. Non si placano le polemiche sulla causa mossa da. L'attrice ha citato la compagnia per la scelta di far usciresia in streaming che al cinema contemporaneamente, contravvenendo così al suo contratto. La risposta diall'attrice è stata però bollata comedi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Widow: per Time's Up Disney ha fatto un 'attacco di genere' contro Scarlett Johansson… - softxlucrezia : ALLORA so che passo ancora a guardiani della galassia 2 ma FORSE stasera andrò a vedere Black widow al cinema. si s… - WINTERWIDOWx : BASTA DEVO FINIRE DI STUDIARE PERCHÉ DOPO DEVO LEGGERMI FINALMENTE L’ISSUE 9 DI BLACK WIDOW (2020) - orbitnoir : guardando questa compilation la prima cosa che ho pensato è che un altro motivo per cui si vede che black widow è g… - jaretto_8 : Chissà se riuscirò a vederlo Black Widow prima che lo tolgano dalle sale -