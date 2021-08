Bielorussia, trovato impiccato l'attivista scomparso a Kiev (Di martedì 3 agosto 2021) E' stato trovato morto impiccato l'attivista bielorusso Vital Shyshiu, scomparso da ieri a Kiev. Lo ha riferito la polizia ucraina, secondo cui il corpo dell'uomo, punto di riferimento della diaspora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) E' statomortol'bielorusso Vital Shyshiu,da ieri a. Lo ha riferito la polizia ucraina, secondo cui il corpo dell'uomo, punto di riferimento della diaspora ...

Advertising

LaStampa : Bielorussia, trovato morto l’attivista che aiutava i rifugiati all’estero in fuga da Lukashenko - repubblica : Bielorussia, trovato morto a Kiev attivista disperso. S'indaga per omicidio - ilpost : Un attivista bielorusso è stato trovato morto in Ucraina - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bielorussia, trovato morto a Kiev attivista disperso. S'indaga per omicidio - FilloFi_ : RT @ilpost: Vitaly Shishov era capo di una ong che aiuta gli oppositori del regime di Alexander Lukashenko in Ucraina: era scomparso lunedì… -