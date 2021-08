Basket, Meo Sacchetti: “Orgoglioso di questa estate dei miei ragazzi” (Di martedì 3 agosto 2021) Non è riuscito il miracolo all’ItalBasket, che nei quarti di finale contro la favorita Francia lotta fino alla fine, rimonta anche da -14, ma poi non riesce a chiudere il discorso e nel finale i transalpini possono allungare. Ma una partita che Melli e compagni hanno giocato lottando fino alla fine, nonostante percentuali basse e qualche passaggio a vuoto. “C’è amarezza perché abbiamo giocato questa partita con grande determinazione e nei minuti finali eravamo punto a punto. Ma se amplio l’orizzonte a tutta l’estate, beh allora non posso che essere Orgoglioso per quanto abbiamo fatto a cominciare da un Preolimpico vinto ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Non è riuscito il miracolo all’Ital, che nei quarti di finale contro la favorita Francia lotta fino alla fine, rimonta anche da -14, ma poi non riesce a chiudere il discorso e nel finale i transalpini possono allungare. Ma una partita che Melli e compagni hanno giocato lottando fino alla fine, nonostante percentuali basse e qualche passaggio a vuoto. “C’è amarezza perché abbiamo giocatopartita con grande determinazione e nei minuti finali eravamo punto a punto. Ma se amplio l’orizzonte a tutta l’, beh allora non posso che essereper quanto abbiamo fatto a cominciare da un Preolimpico vinto ...

