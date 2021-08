Aurora Ramazzotti una furia sui social “Se non succede qualcosa …”

(Di martedì 3 agosto 2021), figlia di Erose Michelle Hunziker, è molto attiva suidove giorno dopo giorno è solita raccontare momenti della sua vita privata e lavorativa. E questo le ha permesso di instaurare con i suoi follower un rapporto davvero speciale. Proprio di recente la giovane ha raccontato la disavventura vissuta all’aeroporto di Malpensa prima della partenza per Ibiza. Ma esattamente, cosa le è successo?in vacanza ad Ibiza con le amiche L’estate è la stagione del divertimento e della spensieratezza oltre che il periodo dell’anno ideale per ...

Advertising

giannadark : @Magnoli28113484 Guarda che pagano non viaggiano a scrocco. Anche Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto alloggiano… - odalysio : RT @redazioneiene: I giovani di oggi hanno perso davvero quasi il 50% della fertilità? Ci racconta tutto Aurora Ramazzotti e facciamo preve… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, disavventura in aeroporto: cos’è successo - Fraboys69 : RT @redazioneiene: I giovani di oggi hanno perso davvero quasi il 50% della fertilità? Ci racconta tutto Aurora Ramazzotti e facciamo preve… - redazioneiene : I giovani di oggi hanno perso davvero quasi il 50% della fertilità? Ci racconta tutto Aurora Ramazzotti e facciamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

La vacanza dinon è iniziata nel migliore dei modi. La partenza dell'aereo da Milano è stata ritardata di alcune ore e la conduttrice radiofonica è rimasta in aeroporto in balia degli eventi. Ma ...La vacanza dinon è iniziata nel migliore dei modi. La partenza dell'aereo da Milano è stata ritardata di alcune ore e la conduttrice radiofonica è rimasta in aeroporto in balia degli eventi. Ma ...Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è molto attiva sui social dove giorno dopo giorno è solita raccontare momenti della sua vita privata e lavorativa. E questo le ha perm ...Per agosto, Paola Di Benedetto ha scelto Ibiza e le amiche per una vacanza all'insegna del mare, di affetto e di bellezza ...