Atletica | Eseosa Desalu | “Ho sentito un crampo dopo la batteria”

Conclusa un'amara semifinale dei 200 metri per Fausto Desalu. L'azzurro non riesce a correre il crono di 20"29 imbeccato in mattinata ed abbandona le speranze di accesso alla finalissima. Un 20'43 che relega il 27enne di Casalmaggiore in sesta posizione, lontano da coloro che rivaleggeranno fianco a fianco nell'atto conclusivo. "Ho sentito un crampo dopo la batteria e non sono stato in grado di forzare in semifinale", fa sapere l'azzurro in zona mista. Davvero un peccato per Desalu, che correndo sui tempi del personale avrebbe staccato il pass per la finalissima.

