12 consigli della money coach per risparmiare in vacanza (Di martedì 3 agosto 2021) I soldi ci stressano: uno studio condotto dalla banca n26 dice che le questioni finanziarie per noi italiani sono una delle maggiori fonti di ansia. Specie ora, aggiungiamo noi, dato che il Covid ha messo a dura prova anche i conti in banca di molti. In più è arrivata l’estate e tutti abbiamo bisogno di andare via di casa, vedere posti nuovi e rilassarci in vacanza, finalmente. Per questo abbiamo chiesto consiglio alla money coach Elisabetta Galeano che, nella gallery sopra, ci ha spiegato in 12 punti come fare per organizzare ferie perfette con qualsiasi budget. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) I soldi ci stressano: uno studio condotto dalla banca n26 dice che le questioni finanziarie per noi italiani sono una delle maggiori fonti di ansia. Specie ora, aggiungiamo noi, dato che il Covid ha messo a dura prova anche i conti in banca di molti. In più è arrivata l’estate e tutti abbiamo bisogno di andare via di casa, vedere posti nuovi e rilassarci in vacanza, finalmente. Per questo abbiamo chiesto consiglio alla money coach Elisabetta Galeano che, nella gallery sopra, ci ha spiegato in 12 punti come fare per organizzare ferie perfette con qualsiasi budget.

Advertising

ItalyMFA : #COVID e spostamenti all’estero | Guarda l’intervento ?? del Capo dell’Unità di Crisi della #Farnesina @stefanover a… - ItalyinCQ : RT @ItalyMFA: #COVID e spostamenti all’estero | Guarda l’intervento ?? del Capo dell’Unità di Crisi della #Farnesina @stefanover a @unomatti… - IOdonna : Le zanzare sono tra gli insetti più temuti. Come difendersi dalle loro punture? Dal Ministero della Salute i consig… - PaoloAngeletti7 : RT @conteDartagnan: Dicono che quando Draghi era presidente della BCE seguisse i consigli di Gonde più che altro e non ce lo dicono - carlo_masera : RT @conteDartagnan: Dicono che quando Draghi era presidente della BCE seguisse i consigli di Gonde più che altro e non ce lo dicono -