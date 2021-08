Vanessa Ferrari, chi è il fidanzato Simone Caprioli (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari, scopriamo chi è il compagno di vita della ginnasta campionessa del mondo, adesso Simone Caprioli è il suo manager e marketing expert dell’atleta. Vanessa Ferrari, chi è il suo fidanzato Simone Caprioli (Instagram)I due hanno lavorato fianco a fianco facendo coppia fissa da oltre 3 anni, si sostengono a vicenda nel momento del bisogno, insieme hanno passato il lockdown, infatti sono stati a casa nella città di Manerbio. Il suo ragazzo ha costruito per l’atleta una palestra da salotto, in cui l’atleta ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021), scopriamo chi è il compagno di vita della ginnasta campionessa del mondo, adessoè il suo manager e marketing expert dell’atleta., chi è il suo(Instagram)I due hanno lavorato fianco a fianco facendo coppia fissa da oltre 3 anni, si sostengono a vicenda nel momento del bisogno, insieme hanno passato il lockdown, infatti sono stati a casa nella città di Manerbio. Il suo ragazzo ha costruito per l’atleta una palestra da salotto, in cui l’atleta ha ...

