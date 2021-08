Ufficiale: Vincenzo Milillo è il nuovo direttore generale del Foggia (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver inserito un altro prestigioso tassello nell’organigramma societario affidando al signor Vincenzo Milillo la carica di direttore generale. Milillo, uomo di fiducia della famiglia Canonico, ha rivestito in passato la carica di direttore Tecnico dell’AS Bisceglie 1913, direttore Sportivo del Molfetta Calcio e Responsabile del settore giovanile dell’Andria Calcio. Foto: logo Foggia sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Calcio1920 comunica di aver inserito un altro prestigioso tassello nell’organigramma societario affidando al signorla carica di, uomo di fiducia della famiglia Canonico, ha rivestito in passato la carica diTecnico dell’AS Bisceglie 1913,Sportivo del Molfetta Calcio e Responsabile del settore giovanile dell’Andria Calcio. Foto: logositoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

