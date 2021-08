Tor Bella Monaca | arrestato baby pusher di cocaina | 36 dosi pronte allo spaccio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il traffico di stupefacenti mossi all’interno della Capitale è sempre più ingente. I traffici e losono costantemente monitorati dalla Polizia di Stato che, con tutti i suoi genti e controlli specifici, cercano di contrastare il fenomeno dellodi stupefacenti. Proprio ieri, sono stati eseguiti diversi arresti su tutto il territorio della Capitale. Torun minorennediNel giro di poche ore, gli agenti della sezione volanti diretta da Massimo Improta, hanno2 persone. In via dell’Archeologia, ...

Si è servito dell'immagine di una madonna per coprire la cassaforte con la droga . Così un 37enne è stato arrestato nel quartiere diMonaca . Dietro al quadro con l'immagine sacra c'erano 200 grammi di cocaina , 180 grammi di hashish e quasi 3 mila euro in contanti . L'appartamento del 37enne aMonaca era ...