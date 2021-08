Surfista disperso in mare. Il 17enne portato in salvo dopo un’ora e mezza. La Guardia costiera lo trova in un allevamento di cozze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Surfista disperso

corriereadriatico.it

ANCONA Brutta avventura, causa il forte vento, per un 17enne di Loreto sulle acque del Conero. Il ragazzo era partito assieme ad altri suoi coetanei dalla scuole di surf del Cavalluccio di Mare di ......alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona la notizia di un giovane windsurfista... a circa 2 miglia nautiche al largo del litorale di Sirolo (AN), tra i cui filari ilsi ...ANCONA Brutta avventura, causa il forte vento, per un 17enne di Loreto sulle acque del Conero. Il ragazzo era partito assieme ad altri suoi coetanei dalla scuole di surf del Cavalluccio di Mare ...Nelle prime ore pomeridiane di oggi, alle ore 13.45 circa, giungeva alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona la notizia di un giovane windsurfista disperso al largo di Numana (AN). Il wind ...