Spezia | annullata amichevole di domani con il Trento

Advertising

cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Annullata anche Spezia-Trento - sportface2016 : #Spezia, annullata anche l'amichevole con il #Trento - Spezia_1906 : ? Sarà annullata anche l'amichevole con il #Trento ?? Lo #Spezia pensa al possibile rientro anticipato dal ritiro - LiguriaNotizie : Spezia, annullata per Covid l’amichevole contro il Montebelluna - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: Caos Covid in Serie A: “Annullata la gara, c’è un altro positivo” Il Covid-19 si abbatte ancora con prepotenza sullo Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia annullata

La- Nuova modifica al già complicato programma delle amichevoli estive per loche salterà anche l'impegno fissato per domani con il Trento. Tramite il proprio sito infatti il club ha appena comunicato l'annullamento per la partita in programma alle 17 al campo sportivo ...LoCalcio ha comunicato, tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, che l' ... in programma martedì 3 agosto alle ore 17 al campo sportivo di Ronzone, è stata. Lo scorso ...Il Trento, nel rispetto delle norme vigenti e in accordo con lo Spezia Calcio, comunica che la sfida prevista per martedì 3 agosto a Ronzone è stata annullata. Domani pomeriggio ...Lo Spezia Calcio ha comunicato, tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, che l'amichevole contro il Trento, in programma martedì 3 agosto alle ore 17 al campo sportivo di Ronzone, è st ...