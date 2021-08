Rosalinda Cannavò furiosa contro gli hater | non aveva mai reagito così

Leggi su youmovies

(Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.presa di mira daglisui social per l’aspetto fisico, ma la sua risposta è epica: “Meglio grassa che…”.presa di mira daglisui social, ancora una volta, per il suo aspetto fisico. La risposta al commento è memorabile: ha lasciato tutti a bocca aperta. Non è la prima volta