Roma, Mourinho nei guai: non ha centrocampisti! (Di lunedì 2 agosto 2021) A venti giorni dall'inizio del campionato Mourinho si ritrova senza centrocampo . Xhaka, la sua prima scelta, ha ripreso ad allenarsi con l'Arsenal, le speranze che possa fare le valigie per Roma sono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) A venti giorni dall'inizio del campionatosi ritrova senza centrocampo . Xhaka, la sua prima scelta, ha ripreso ad allenarsi con l'Arsenal, le speranze che possa fare le valigie persono ...

DiMarzio : #Roma, parla #Mkhitaryan: 'Io e #Mourinho vogliamo vogliamo vincere qualcosa per questo club' - angelomangiante : Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - pisto_gol : Dopo Matias Vina (ottimo) la Roma è in trattativa per prendere anche Eldor Shomurodov attaccante di grande prospett… - Sardanapalooo : RT @siamo_la_Roma: ?? I Friedkin continuano a mettere soldi nella #Roma ?? Hanno immesso 188,3 milioni di euro fino a luglio ?? E in #Portogal… - siamo_la_Roma : ?? I Friedkin continuano a mettere soldi nella #Roma ?? Hanno immesso 188,3 milioni di euro fino a luglio ?? E in… -

Roma: sfida all'Atalanta per Koopmeiners ...Roma cerca un regista sul mercato. Con lo svizzero Xhaka destinato a restare all'Arsenal, il club giallorosso vira sull'olandese Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar, già trattato dall'Atalanta. Mourinho ...

Friedkin style: 188 milioni per volare Altra immissione di denaro nelle casse della Roma I Friedkin continuano a mettere soldi nella Roma. Hanno immesso 188,3 milioni di euro fino a luglio, come si evince dal comunicato uscito domenica ser ...

ORSI: “La Conference League va onorata”, MATTIOLI: “Xhaka è un ottimo giocatore ma è molto lento” SENTI CHI PARLA ALLE RADIO – La rubrica di Romanews.eu “Senti chi parla… alle radio” è lo spazio quotidiano in cui potete leggere i commenti sul mondo Roma di speaker e opinionisti protagonisti dell’e ...

