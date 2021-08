Rivoluzione Galatasaray | “Feghouli e Falcao via | ingaggi troppo pesanti”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Ho parlato con. Hanno un contratto, ma ho detto loro che non è possibile per noi pagare quelle cifre, che devono trovarsi un altro club“. A parlare è il presidente del, Burak Elmas, che senza mezzi termini ha invitato pubblicamente i due giocatori a trovare una nuova squadra. Aria die ringiovanimento per il club turco che dovrà così cercare l’erede dell’ex Atletico Madrid che nella scorsa stagione ha messo a segno nove reti in 17 presenze in campionato. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Galatasaray, Falcao e Feghouli verso l'addio -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Galatasaray

Tuttosport

Idem pere Borussia Dortmund, le altre società che fecero dei passi concreti per ... In questi anni il mondo Inter si è ribaltato più volte, fino a giungere allaanche nei trofei ...Roberto Mancini, la splendidadell'allenatore a cui oggi dobbiamo chiedere scusa Chiedo scusa a Roberto Mancini , per ... così come aveva fallito all'Inter e al. Era da 5 anni ...Il Galatasaray verso la rivoluzione, Feghouli e Falcao via. Le parole del presidente: "Non possiamo parlare ingaggi a quelle cifre" ...Valutazioni di mercato in casa Fiorentina, specie per la fascia difensiva destra dove si candida Stryger Larsen ...