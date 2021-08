Rinnovo Insigne, spunta un'ipotesi ulteriore per il capitano: i dettagli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si unirà ai compagni domani (insieme a Di Lorenzo e Meret) e inizierà la sua stagione con il contratto in scadenza. Questo non è certo un mistero, così com'è concreta la possibilità di perdere a zero il numero dieci azzurro in caso di mancato Rinnovo. Ci sono anche altre ipotesi - come riporta Il Mattino - quali la cessione di Insigne ad una big europea già in questa sessione di mercato (per riuscire a monetizzare) o che, come tutti si auspicano, arrivi presto il Rinnovo del contratto. Trovare un punto d'incontro tra Insigne e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildel Napoli Lorenzosi unirà ai compagni domani (insieme a Di Lorenzo e Meret) e inizierà la sua stagione con il contratto in scadenza. Questo non è certo un mistero, così com'è concreta la possibilità di perdere a zero il numero dieci azzurro in caso di mancato. Ci sono anche altre- come riporta Il Mattino - quali la cessione diad una big europea già in questa sessione di mercato (per riuscire a monetizzare) o che, come tutti si auspicano, arrivi presto ildel contratto. Trovare un punto d'incontro trae ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - DilectisG : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli - Rinnovo #Insigne lontano: probabile addio a zero, ma la #Lazio può provarci - MondoNapoli : Il Messaggero - Sul futuro di Insigne incombe sempre lo spauracchio Sarri. Il punto sul rinnovo -… - infoitsport : Maradona jr: 'Rinnovo Insigne, ecco cosa so. Il vice Di Lorenzo non sarà Malcuit' - venezolano69 : @DiegoDeLucaTwit Come sono sgamati i giovani di ADL ora il bersaglio è Insigne per il rinnovo del contratto -