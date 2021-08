Olimpiadi Tokyo | programma italiani in gara oggi lunedì 2 agosto | storico argento per la Ferrari Lupo-Nicolai ai quarti del beach Settebello | c' è la Serbia LIVE

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - call_the_kernel : RT @PaoloMaddalenaA: La #riformadellagiustizia del governo #Draghi distrugge la libertà del Popolo e mira alla creazione di una classe di g… - CellulareMag : Olimpiadi Tokyo 2020 tra ologrammi e schermi 12K --> -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Un Italiano sul podio olimpico dei 100 metri. E il merito è tutto di Marcell Jacobs , straordinaria medaglia d'oro nella gara regina di2020 . Il velocista azzurro si è presentato con la tuta bianca di Armani, quella della sfilata iniziale, come segno di rinascita dello sport italiano. Mano sul cuore e occhi lucidi durante l'...Finalmente è arrivata: ai Giochi di2020 Vanessa Ferrari conquista la sua prima medaglia olimpica in carriera. L'azzurra conquista il secondo posto ed è d'argento nel corpo libero femminile. La atleta di Orzinuovi ottiene il ...Una gara da brividi seguita a distanza dai tifosi non solo di Alassio ma di tutta la Riviera che avevano puntato la sveglia alle 3.50 per assistere alla prova in Giappone Alle… Leggi "Il record ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono un'occasione d'oro per il Giappone. L'idea è quella di ampliare i progressi del Paese nelle tecnologie future. Come al Roland Garros del 2019 dove si parlava di testare ...