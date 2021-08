Olimpiadi Tokyo | premiazioni | Jacobs e Tamberi si commuovono sul podio e cantano l’Inno nazionale

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - AseroGiovanna : RT @PaoloMaddalenaA: La #riformadellagiustizia del governo #Draghi distrugge la libertà del Popolo e mira alla creazione di una classe di g… - ImperaTweet : RT @PaoloMaddalenaA: La #riformadellagiustizia del governo #Draghi distrugge la libertà del Popolo e mira alla creazione di una classe di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Certo che l'Italia è davvero un Paese strano. Fino a ieri mattina la discussione principale era sul presunto flop degli Azzurri a, dove le nostre squadre hanno fatto il pieno di medaglie di bronzo (buttale via...) ma non hanno vinto abbastanza ori. Erano solo due prima che Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs compissero l'...- Gianmarco Tamberi è salito sul gradino più alto del podio per la vittoria nel salto in alto . L'atleta azzurro è stato premiato alle 19 locali ed ha ricevuto la medaglia d'oro. Vicino a ...Olimpiadi Tokyo 2021, altra medaglia per l’Italia: Vanessa Ferrari è argento nel corpo libero. Due squadre in finale nel ciclismo su pista. Lupo-Nicolai ai quarti nel beach volley. Continua ad ...E c’è tanto di Lucca in questa impresa alle Olimpiadi di Tokyo. Lamont Marcell Jacobs è infatti cresciuto sportivamente e si è formato definitivamente, come atleta e come uomo, proprio nella Virtus ...