Non solo Millennials, arrivano le Perennials (Di lunedì 2 agosto 2021) Tremate tremate le Perennials sono arrivate. Hanno un'esperienza che fa invidia a Wikipedia. Sono loro le nuove vere star della rete. Le Perennials si fanno coinvolgere, hanno passioni, mantengono viva la curiosità, sono modelli e tutor per altri, sono sicure di sé, collaborative, hanno la mente aperta e globale, amano il rischio e sono capaci di reinventarsi senza tanti perchè. Non hanno un'età anagrafica che le descrive, sanno vivere la vita con intensità e coinvolgimento da far invidia a una ventenne. Caro, cara Millennials fatti più in là, arriviamo noi le splendide Perennials. L'età non conta è solo ...

robertosaviano : Sul @corriere di oggi racconto di come l'Olanda sia diventata il cuore marcio d'Europa: paradiso fiscale, El Dorado… - angelomangiante : UNA DELLE PIÙ GRANDI GIORNATE DELLA STORIA DELLO SPORT ITALIANO. ???????????? Teniamoci stretti questi due fenomeni dell… - elio_vito : La proposta di Italia Viva di esaminare il #ddlZan al Senato ad agosto, ha senso solo se lo si approva nel testo de… - LALAZIOMIA : Lazio, non solo Premier per Correa: un'italiana rimane in corsa - alex13609111 : RT @PetrazzuoloF: La cittadinanza è un attestato di appartenenza ad una comunità, è un diritto. Per Malagò, e non solo, è invece un premio… -

Bersani, Scanzi e quel «non solo» che li unisce in politica Corriere della Sera La vittoria di Jacobs vale già 5 milioni di dollari. Quanto guadagnerà il nuovo Bolt, secondo gli esperti di marketing USA A renderlo ricco non sarà certo il premio di 180mila euro lordi, tassati al 42%, che gli darà il Coni, ma tutto quello che ruota attorno alla sua impresa ...

C'è una relazione tra incendi e inquinamento marino Roma, 2 ago. - Non solo l'ambiente terrestre, anche il mare e i suoi abitanti sono minacciati dagli incendi delle aree boschive che si verificano soprattutto in ...

