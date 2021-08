Modena. Matteo Cassola muore a 21 anni in vacanza a Gallipoli: travolto da un automobilista (Di lunedì 2 agosto 2021) Doveva essere una vacanza in uno dei luoghi più belli d’Italia e del Mondo (la Puglia) ma è finita in tragedia. Due giovani turisti modenesi sono stati travolti a Gallipoli da un’auto. In bici stavano rincasando poco dopo essere usciti da un locale in cui avevano trascorso la serata. Il conducente, un uomo di 41 anni del luogo, li ha investiti. L’automobilista è risultato positivo all’alcol test. Gli inquirenti indagano per omicidio stradale. Matteo Cassola, 21 anni, non ce l’ha fatta. Il coetaneo é rimasto ferito. L’incidente mortale è avvenuto in via Zacà sulla via ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 agosto 2021) Doveva essere unain uno dei luoghi più belli d’Italia e del Mondo (la Puglia) ma è finita in tragedia. Due giovani turisti modenesi sono stati travolti ada un’auto. In bici stavano rincasando poco dopo essere usciti da un locale in cui avevano trascorso la serata. Il conducente, un uomo di 41del luogo, li ha investiti. L’è risultato positivo all’alcol test. Gli inquirenti indagano per omicidio stradale., 21, non ce l’ha fatta. Il coetaneo é rimasto ferito. L’incidente mortale è avvenuto in via Zacà sulla via ...

