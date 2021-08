Milan, Hauge ai saluti: il norvegese verso l’Eintracht Francoforte (Di lunedì 2 agosto 2021) L’avventura di Jens Petter Hauge al Milan sembrerebbe al capolinea. L’esterno d’attacco norvegese, rapido e dal caratteristico tiro a giro pungente, è in uscita dal club rossonero e sarebbe diretto in Bundesliga. l’Eintracht Francoforte ha aperto una trattativa con la società meneghina per garantirsi le prestazioni del giovane nordico, con il Milan volenteroso di cederlo. L’attaccante norvegese è probabilmente troppo acerbo per le idee di calcio imposte da Stefano Pioli, tant’é che è stato utilizzato usualmente con il contagocce, anche chiuso dagli altri interpreti ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’avventura di Jens Petteralsembrerebbe al capolinea. L’esterno d’attacco, rapido e dal caratteristico tiro a giro pungente, è in uscita dal club rossonero e sarebbe diretto in Bundesliga.ha aperto una trattativa con la società meneghina per garantirsi le prestazioni del giovane nordico, con ilvolenteroso di cederlo. L’attaccanteè probabilmente troppo acerbo per le idee di calcio imposte da Stefano Pioli, tant’é che è stato utilizzato usualmente con il contagocce, anche chiuso dagli altri interpreti ...

