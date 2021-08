'Messi resta al Barcellona: c'è l'accordo per il rinnovo' (Di lunedì 2 agosto 2021) Barcellona (Spagna) - Leo Messi è sempre più vicino alla permanenza con il Barcellona e rinnoverà fino al 2026 . A rivelarlo il quotidiano spagnolo Sport che annuncia l'accordo tra la stella ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)(Spagna) - Leoè sempre più vicino alla permanenza con ile rinnoverà fino al 2026 . A rivelarlo il quotidiano spagnolo Sport che annuncia l'tra la stella ...

Ultime Notizie dalla rete : Messi resta 'Messi resta al Barcellona: c'è l'accordo per il rinnovo' Il nuovo presidente blaugrana, nonostante la complessità dei conti, è sempre stato ottimista sul rinnovo, ma ora serve chiudere il tutto per permettere a Messi di tornare ad allenarsi con la squadra: ...

Barcellona: accordo totale per il rinnovo di Leo Messi Messi avrà uno stipendio ridotto del 50 percento, in virtù anche delle difficoltose condizioni ... Resta in dubbio - a questo punto - la sua presenza per il Trofeo Gamper in programma l'8 agosto e che ...

"Messi resta al Barcellona: c'è l'accordo per il rinnovo" Corriere dello Sport Barcellona: accordo totale per il rinnovo di Leo Messi L'ufficialità nei prossimi giorni, l'argentino firmerà fino a fine carriera e avrà uno stipendio ridotto del 50% ...

