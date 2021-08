Mercato, un calciatore del Bologna è un obiettivo primario del nuovo Toro di Juric (Di lunedì 2 agosto 2021) Prende forma il nuovo Torino. Il tecnico Ivan Juric ha accolto intanto Marko Pjaca come nuova pedina per l’attacco ed entro Ferragosto, il Torino potrebbe inserire un nuovo elemento da schierare alle spalle della prima punta. Il nome più discusso nelle ultime ore in casa granata è quello di Riccardo Orsolini con il presidente Cairo e il ds Vagnati che stanno provando a trattare con Sabatini e la dura resistenza del Bologna. Riccardo Orsolini potrebbe diventare un’arma letale tra le mani dell’ex tecnico del Verona che, dato la sempre più probabile permanenza di Belotti formerebbe un duo di attacco di tutto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Prende forma ilTorino. Il tecnico Ivanha accolto intanto Marko Pjaca come nuova pedina per l’attacco ed entro Ferragosto, il Torino potrebbe inserire unelemento da schierare alle spalle della prima punta. Il nome più discusso nelle ultime ore in casa granata è quello di Riccardo Orsolini con il presidente Cairo e il ds Vagnati che stanno provando a trattare con Sabatini e la dura resistenza del. Riccardo Orsolini potrebbe diventare un’arma letale tra le mani dell’ex tecnico del Verona che, dato la sempre più probabile permanenza di Belotti formerebbe un duo di attacco di tutto ...

