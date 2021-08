M5s, in corso sulla piattaforma Skyvote le votazioni sul nuovo Statuto. Prima tappa verso l’elezione di Giuseppe Conte a presidente (Di lunedì 2 agosto 2021) Superato lo scoglio della trattativa sulla riforma della giustizia, che ha lasciato strascichi di tensione nel Movimento, si sono aperte alle 10 di lunedì mattina le procedure di voto per il nuovo Statuto associativo del M5S. L’Assemblea nazionale degli iscritti si esprimerà sulla nuova piattaforma Skyvote fino alle 22 di oggi e dalle 10 alle 22 di domani. Potranno votare gli iscritti al M5S con identità certificata da almeno sei mesi, quindi iscritti Prima del 2 febbraio 2021. Una volta assolti gli obblighi statutari, il Movimento sarà pronto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Superato lo scoglio della trattativariforma della giustizia, che ha lasciato strascichi di tensione nel Movimento, si sono aperte alle 10 di lunedì mattina le procedure di voto per ilassociativo del M5S. L’Assemblea nazionale degli iscritti si esprimerànuovafino alle 22 di oggi e dalle 10 alle 22 di domani. Potranno votare gli iscritti al M5S con identità certificata da almeno sei mesi, quindi iscrittidel 2 febbraio 2021. Una volta assolti gli obblighi statutari, il Movimento sarà pronto per ...

Advertising

Leonard29909915 : RT @lvoir: Da chi ha complottato per far cadere #Conte, nel peggior periodo della nazione e senza vaccini, facciamo o nomi: Renzi e Salvini… - ManuseaManu : Inizia il nuovo corso #m5s buon voto a tutti. - Canio44536762 : RT @lvoir: Da chi ha complottato per far cadere #Conte, nel peggior periodo della nazione e senza vaccini, facciamo o nomi: Renzi e Salvini… - divorex82 : RT @lvoir: Da chi ha complottato per far cadere #Conte, nel peggior periodo della nazione e senza vaccini, facciamo o nomi: Renzi e Salvini… - dariodangelo91 : #Giustizia: un quarto della pattuglia grillina a Montecitorio lancia un segnale politico inequivocabile. Inclusi un… -