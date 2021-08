Jasmine Carrisi, l’annuncio straziante che addolora i fan: è successo pochi istanti fa (Di lunedì 2 agosto 2021) Terribile notizia per tutti gli ammiratori della giovane Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Ecco di che cosa si tratta. Un momento di alti e bassi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 2 agosto 2021) Terribile notizia per tutti gli ammiratori della giovane, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Ecco di che cosa si tratta. Un momento di alti e bassi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Al Bano Carrisi e Jasmine, doccia gelata. Arriva la conferma: “Una batosta” - infoitcultura : Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi fuori da The Voice: «Dispiaciuta». Poi l'annuncio «Ho preso il Covid» - Il… - infoitcultura : Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice 'Lei è molto …' - GossipItalia3 : Jasmine Carrisi sta male, ha il Covid. Papà Al Bano preoccupato: “È dura vederla stare così male” #gossipitalianews - infoitcultura : Jasmine Carrisi positiva al Covid: “Sto malissimo”, l’annuncio social -