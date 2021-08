Incendi boschivi, dal 15 giugno +16mila interventi rispetto al 2020 (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 37.407 gli interventi effettuati dal 15 giugno 2021 dai vigili del fuoco per Incendi di bosco e vegetazione su tutto il territorio nazionale, 16.000 interventi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le regioni più colpite la Sicilia con 8.669 interventi, la Puglia con 8.628 e la Calabria con 3.785. I canadair e gli elicotteri si sono alzati in volo 1.156 volte. Nelle ultime 24 ore sono stati 717 gli interventi, con 49 interventi delle flotta del Corpo. Al momento i velivoli sono al lavoro ad Aidone (EN), a Randazzo (CT), a Chieti ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 37.407 glieffettuati dal 152021 dai vigili del fuoco perdi bosco e vegetazione su tutto il territorio nazionale, 16.000in piùallo stesso periodo dello scorso anno. Tra le regioni più colpite la Sicilia con 8.669, la Puglia con 8.628 e la Calabria con 3.785. I canadair e gli elicotteri si sono alzati in volo 1.156 volte. Nelle ultime 24 ore sono stati 717 gli, con 49delle flotta del Corpo. Al momento i velivoli sono al lavoro ad Aidone (EN), a Randazzo (CT), a Chieti ...

