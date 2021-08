Immigrazione | Salvini lancia ultimatum al governo | problema sbarchi va risolto entro agosto

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il segretario leghista afferma che per la Lega, sarà difficile sostenere unche in tema di arrivi di clandestini fa peggio di quanto fece Angelino Alfano al Viminale L'articolo proviene da Firenze Post.

Il governo Draghi sta facendo bene da tanti punti di vista, l'è un colabrodo". Nel ...frena sul matrimonio Mps - Unicredit: "Vendere, o meglio svendere adesso, in queste difficili ...Matteomette in mora il presidente del Consiglio sull': 'Ho scritto a Draghi e gli ho detto che entro agosto il problema degli sbarchi va risolto. Se il ministro non è in grado di ...Il segretario leghista afferma che per la Lega, sarà difficile sostenere un governo che in tema di arrivi di clandestini fa peggio di quanto fece Angelino Alfano al Viminale Immigrazione ultimatum Sal ...Il leader della Lega dopo aver detto di essere il principale sostenitore del premier, cambia strategia e minaccia di dire addio alla maggioranza ...