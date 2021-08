Gimbo Tamberi: dopo le Olimpiadi il matrimonio con Chiara Bontempi (Di lunedì 2 agosto 2021) Il neo campione olimpico di Tokio nel salto in alto, Gianmarco Tamberi, è pronto a convolare a nozze con Chiara Bontempi: le ha chiesto la mano pochi giorni prima della partenza per il Giappone. (Instagram)dopo la straordinaria impresa alle Olimpiadi di Tokio con la medaglia d’oro conquistata nel salto in alto, per Gianmarco Tamberi è già tempo di pensare all’organizzazione delle nozze. Qualche giorno prima della partenza con la delegazione azzurra, l’atleta ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata Chiara Bontempi, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il neo campione olimpico di Tokio nel salto in alto, Gianmarco, è pronto a convolare a nozze con: le ha chiesto la mano pochi giorni prima della partenza per il Giappone. (Instagram)la straordinaria impresa alledi Tokio con la medaglia d’oro conquistata nel salto in alto, per Gianmarcoè già tempo di pensare all’organizzazione delle nozze. Qualche giorno prima della partenza con la delegazione azzurra, l’atleta ha fatto una romantica proposta dialla sua fidanzata, ...

Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : QUANTE EMOZIONI! ?????? Si, Gimbo! Hai appena vinto l'oro, è tutto vero! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - ItaliaTeam_it : Quel gesso con lui. Ci hai SEMPRE creduto Gimbo, hai realizzato il tuo sogno. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - asia_michellini : RT @Eurosport_IT: Ancora podio. Ancora inno. Ancora oro. Ancora emozione. È il turno di Gimbo Tamberi di mettersi la mano sul cuore ????????… - MrsMischief : Per me è il modo in cui fino alla fine si sono dimostrati dei VERI CAMPIONI. Gimbo e Barshim #GiochiOlimpici… -