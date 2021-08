GAZZETTA – Berge al Napoli: Giuntoli è ottimista, avanti anche per Emerson Palmieri (Di lunedì 2 agosto 2021) Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con Sander Berge ed Emerson Palmieri ancora principali obiettivi. Agosto sarà un mese decisivo per i club di Serie A per operare sul mercato. Fino ad ora c’è stata calma apparente, anche perché molti club hanno voluto lavorare sotto traccia, cercando prima di vendere o di conquistare qualche prestito per evitare di appesantire un bilancio, già segnato dalla crisi. anche il Napoli ha deciso di puntare su questa soluzione, anche perché De Laurentiis è stato chiaro il primo pensiero deve essere quello di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 agosto 2021) Ultime notizie sul calciomercato delcon Sanderedancora principali obiettivi. Agosto sarà un mese decisivo per i club di Serie A per operare sul mercato. Fino ad ora c’è stata calma apparente,perché molti club hanno voluto lavorare sotto traccia, cercando prima di vendere o di conquistare qualche prestito per evitare di appesantire un bilancio, già segnato dalla crisi.ilha deciso di puntare su questa soluzione,perché De Laurentiis è stato chiaro il primo pensiero deve essere quello di ...

