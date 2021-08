Esce di casa sapendo che non sarebbe tornato | padre Carabiniere dice addio alla figlia 14 enne nel peggiore dei modi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tragedia in una caserma del Milanese.trovato morto, l’uomo aveva unadi 14 anni Getty images/ Franco OrigliaArriva da Binasco, in provincia di Milano, la tragica notizia di untrovato morto all’interno della caserma in cui prestava servizio. L’uomo – riporta Adnkronos – aveva solo 51 anni. E’ stato trovato senza vita mercoledì 28 luglio, poco dopo le 14.30 nello spogliatoio della caserma. Dalle prime ricostruzioni parrebbe che il 51si sia tolto la vita con la propria arma d’ordinanza. Avrebbe atteso di trovarsi solo nello spogliatoio della Stazione dei carabinieri di Binasco per ...

Ultime Notizie dalla rete

Per alcuni il vaccino non basta per riprendere a vivere la normalità. È il caso di Alessandro, ragazzo romano di 25 anni che vive acon due nonni no vax . Lui si è vaccinato non appena ha potuto: 'Quando nel Lazio è stata aperta la possibilità di prenotarsi per gli over 18 ho fissato un appuntamento'. Era il 2 giugno, e ...Davide Re (Fiamme Gialle)a testa altissima dai 400 e ora può pensare alla staffetta 4x400 ... oggi la semifinale del giro di pista per il primatista italiano, ligure ma dia Rieti da anni, ...Non sarà soltanto Efe Akman (Ali Ersan Duru) ad uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tra non troppo ...Peppe Errichiello, pizzaiolo di Afragola che ha aperto due locali a Tokyo, racconta la sua esperienza al quartier generale azzurro alle Olimpiadi. «Che emozione vedere Federica Pellegrini…» ...