“È tutta la mamma” | la figlia vip ha 15 anni e la somiglianza è già impressionante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 agosto 2021) Quindicicompiuti da poco, è sempre più uguale allavip sarebbe persino riduttivo vista la fama incredibile e mondiale dei suoi genitori, ma vive come un’adolescente qualsiasi. Una condizione, questa, per la quale sua madre ha lottato molto tenendola lontana dai social e, il più possibile, dai paparazzi. Anche per questo le due, che hanno un rapporto splendido, si sono da tempo trasferite dalla Californi a New York. Il papà da cui la 15enne ha sicuramente ereditato gli occhi, stretti e allungati, sembra essere escluso da questa nuova esistenza nella Grande Mela senza che se ne conoscano i motivi. Basta guardare con ...