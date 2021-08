È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte (Di lunedì 2 agosto 2021) «Mai pensato a causare una crisi di governo», dice l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leader in pectore dei nuovi Cinque Stelle, dopo una domenica di tensione tra i grillini alla Camera sulla riforma della giustizia. Con 40 deputati assenti, tra cui la co-relatrice Giulia Sarti. Oggi si vota la fiducia in aula sul testo, ma ieri la riunione con i gruppi parlamentari è stata più che accesa. Conte, protagonista del compromesso nella maggioranza sul testo della ministra Cartabia, prova a inaugurare la nuova stagione grillina, con un approccio non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 agosto 2021) «Mai pensato a causare una crisi di governo»,l’ex presidente del Consiglio Giuseppe, leader in pectore dei nuovi Cinque Stelle, dopo una domenica di tensione tra i grillini alla Camera sullagiustizia. Con 40 deputati assenti, tra cui la co-relatrice Giulia Sarti. Oggi si vota la fiducia in aula sul testo, ma ieri la riunione con i gruppi parlamentari è stata più che accesa., protagonista del compromesso nella maggioranza sul testo, prova a inaugurare la nuova stagione grillina, con un approccio non ...

Advertising

raffaellapaita : “L’obiettivo della riforma è arrivare a sentenze definitive in tempi rapidi. Dopo un reato, è fondamentale garantir… - marcodimaio : Abbiamo respinto la pregiudiziale di costituzionalità alla riforma del processo penale presentata dall’opposizione.… - chedisagio : Oggi abbiamo la riforma Cartabia. Se fosse riuscita 'l'operazione Ciampolillo' per tenere in vita il governo Conte… - PManols : RT @lefrasidiosho: Archiviata la riforma #Bonafede #Cartabia #giustizia - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte -