Dramma sul set: muore Jay Pickett, l'attore di 'General Hospital' (Di lunedì 2 agosto 2021) Lutto nel mondo della televisione e del cinema, si è spento nelle scorse ore la star di 'General Hospital' Jay Pickett, aveva 60 anni. Il mondo del cinema e della televisione perde uno dei suoi brillanti interpreti: l'attore Jay Pickett è scomparso in seguito ad un malore accusato mentre si trovava sul set dell'ultimo film a cui aveva preso parte: 'Treasure Valley'. La troupe del film ha subito chiamato i soccorsi e cercato di dargli un primo soccorso per rianimarlo e permettergli di riprendersi. Né l'intervento dei colleghi né quello dei paramedici, però, è bastato per salvargli la vita.

