Da oggi via ai nuovi incentivi per l'acquisto di auto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sulla piattaforma del Mise partono le prenotazioni. Questa volta gli aiuti valgono anche per l'usato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Sulla piattaforma del Mise partono le prenotazioni. Questa volta gli aiuti valgono anche per l'usato

Advertising

rtl1025 : ?? '#GaetanoCurreri ha avuto un #infarto che ha superato brillantemente e adesso sta meglio'. Lo dice Roberto Drovan… - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - Ulissesempre1 : RT @RobertoRenga: Oggi, nel 1980, Bologna. Quella stazione che tutti conosciamo. Le persone che volarono via. Una storia tragica, orribile,… - Artemisia12_ : RT @RobertoRenga: Oggi, nel 1980, Bologna. Quella stazione che tutti conosciamo. Le persone che volarono via. Una storia tragica, orribile,… -